В сети появилось новое видео с места задержания бывшего заместителя министра промышленности Виталия Немилостивого, которого полиция поймала за пьяной ездой.

Ролик опубликован в Telegram-канале "Магнолия ТВ".

На кадрах Немилостивый признает свою вину. Он говорит, что сел пьяным за руль, поскольку отпустил своего водителя.

"Я виноват, вопросов нет", - говорит Немилостивый, также он извиняется за свой поступок.

Напомним, Виталий Немилостивый 30 декабря 2020 года угодил в скандал с патрульной полицией. Патруль остановил его машину, так как заподозрил в пьяном управлении авто. Сам Немилостивый отказался оформлять протокол на месте, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с полицейскими.

Также мы писали о том, что в четверг, 21 января, Виталий Немилостивый был отправлен в отставку в ходе внеочередного заседания правительства. Это решение поддержал сам вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.