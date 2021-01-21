Состояние советской и российской актрисы Алиса Фрейндлих, которая наиболее известна зрителям по роли Людмилы Прокофьевны Калугиной в фильме "Служебный роман", остается стабильно тяжелым. Она продолжает находиться в реанимации, куда 25 дней назад (28 декабря 2020 года) была госпитализирована с коронавирусом, под наблюдением врачей.

Об этом со ссылкой на Северо-Западный окружной научно-клиническом центр имени Соколова, где проходит лечение актриса, сообщает "Фонтанка" в четверг, 21 января.

В центре рассказали, что актриса остается в палате интенсивной терапии отделения реанимации под тщательным наблюдением медиков. Врачи отметили некоторые улучшения с состоянии Фрейндлих. Контрольная компьютерная томография показала положительную динамику в верхних долях легких.

Напомним, Алису Фрейндлих госпитализировали в реанимацию с коронавирусом 28 декабря 2020 года.

В тот же день стало известно, что актрису подключили к аппарату для неинвазивной вентиляции легких, у нее были поражены легкие на 80%.