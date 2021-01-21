В Офисе президента Украины отреагировали на увольнение с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, который оказал сопротивление полиции при задержании за пьяную езду на авто. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В ОП заявили, что при задержании Немилостивый "не просто пытался избежать ответственности, но и нагло демонстрировал, что его статус в исполнительной власти дает ему право на это".

"Оправдания такому поведению быть не может - человек потерял адекватность и заслуживает максимально жесткую реакцию", - прокомментировал инцидент замглавы ОП Роман Машовец.

У Зеленского добавили, что Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона.

"Так будет с каждым нарушением установленного порядка - и особенно коррупционного характера. Все должностные лица страны должны увидеть, что власть не позволит никому быть выше общих правил и закона. Увольнение Немилостивый - это только начало. Обязательно должна наступить и предусмотренная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и за неповиновение полиции. У чиновников не должно быть даже намека на вседозволенность", - добавил Машовец.

Напомним, в четверг, 21 января, Виталий Немилостивый был отправлен в отставку в ходе внеочередного заседания правительства. Это решение поддержал сам вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Напомним, президент Владимир Зеленский летом минувшего года предложил кандидатуру бывшего нардепа от "Батькивщины" Немилостивого на пост вице-премьер-министра по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике.