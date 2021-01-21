В четверг, 21 января, в иракской столице Багдаде террористы-смертники устроили двойной взрыв, погиб 21 человек. Это первая подобная атака с 2017 года, после поражения террористической организации "Исламское государство".

Об этом информирует Иракское международное информагентство.

В результате теракта в торговом квартале Багдада Баб-эш-Шарки на площади Ат-Таяран в Багдаде погибло не менее 21 человека, ранены 44 жителей города.

Район Баб-эш-Шарки находится за пределами особо охраняемой "зеленой зоны" Багдада, на другом берегу реки Тигр. Сразу после теракта вокруг "зеленой зоны" была усилена охрана.

Напомним, недавно в Польше двое мужчин собирались использовать взрывчатые вещества и химикаты, чтобы "предотвратить исламизацию" и "истребить мусульман". Сейчас они находятся под следствием.

Ранее мы писали, что житель Харькова позвонил в полицию и анонимно сообщил, что намерен взорвать газопровод, ведущий в город. Оказалось, что мужчина страдает расстройствами психики.