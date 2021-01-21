В четверг, 21 января, водителей предупредили о заснеженных дорогах в Запорожской, Луганской, Закарпатской, Львовской и Черниговской областях. При этом, несмотря на осадки, проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" на своей странице в Facebook.

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях, где наблюдаются осадки, мокрое. В Запорожской, Луганской, Закарпатской, Львовской и Черниговской областях местами заснеженное", - рассказали в "Укравтодоре".

Утром в четверг небольшой снег выпал в Киевской и Ровенской областях. В Закарпатском регионе прошел дождь. Во Львовской области местами падал снег с дождем, а Одесской - был туман.

В областях, где идет снег, выполняются работы по расчистке проезжей части и обочин дорог и осуществляется их обработка противогололедными материалами. "Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили дорожники.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения было задействовано 309 единиц техники и 363 рабочих.

Напомним, синоптики прогнозировали в четверг дождь со снегом в западных регионах, а на востоке нашей страны - сильные морозы. Лишь в южных регионах будет умеренно холодно.

Ранее мы рассказывали о том, как в первый день снегопада в Киеве центр столицы стал в пробках.