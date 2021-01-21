В нумерологии число 21 - хорошее число, символизирующее принятие решений. Еще ему предписывают определенные магические свойства, а учитывая сегодняшнюю дату 21.01.21 - 21 января 21-го года да еще и 21 века эти лунные сутки могут оказаться счастливыми для того, чтобы изменить свою судьбу.

В чем мистика числа 21

Число 21 задает мужское начало в человеке. 20 +1 - это лидерские и волевые качества, а еще выдержка в оккультизме. Благоприятное число для принятия любых решений в жизни. Это касается и замужества, ведь день нумерологи определили, как удачный для свадьбы. Когда Луна находится в Тельце союз обречен быть идеальным, а молодожены будут дополнять друг друга и все делать сообща. Обычно такие семьи гостеприимные и веселые. В их доме всегда звучит музыка, цветут растения и резвятся детишки.

Считается, что число 21 приносит удачу. Если по судьбе хоть единожды проходится это число (дата рождения, номер квартиры, цифры в паспорте, значимая дата), то человеку дается шанс изменить свою судьбу. Ему также везет в лотереях и азартных играх. Не зря на игральной кости ровно 21 точка, а в популярной карточной игре Blackjack это число обозначает самую выигрышную комбинацию.

В алхимии для превращения неблагородных металлов в серебро тоже потребуется 21 день. А если верить экспериментам американского врача Дункана МакДугалла, то вес души, покидающей тело человека после смерти равен 21 грамму.

Как правильно загадать желание 21 января

Считается, что правильно загаданное желание в этот день обязательно сбудется. И правы те, кто подумал о времени - если загадать число в 21 час, 21 минуту и 21 секунду, смотря при этом на огонь и мысленно визуализируя свою мечту, то можете считать, что оно напрямую отправится в небесную канцелярию.

Мы уже писали о том, как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались. Эти правила подойдут и для сегодняшнего дня. Главное - настроиться и уделить себе время. Отключить все помехи в виде телефона, телевизора и домофона. И остаться наедине с собой. Если визуализировать желание правильно, так, будто оно уже сбылось, то вы почувствуете радость и спокойствие.

Лунный день сегодня

Луна в Тельце работает на увеличение финансов. Сегодня крайне благоприятны любые финансовые операции и сделки. Вложение средств в ценные бумаги и недвижимость гарантировано принесет дополнительный доход.

10-й лунный день - благоприятен для творчества, любви и духовных поисков.

21 января - это четверг, который находится под эгидой Юпитера. Эту планету еще называют большим благодетелем или Учителем учителей. В древности верили, что планета покровительствует мудрецам. В этот день обостряется интуиция, позволяющая отличать союзников от недругов. Удаются все дела, если человек верит в себя и последовательно воплощает свои планы.

Ранее "Страна" писала, что сегодняшний день уникальный с точки зрения лунного календаря - десятые лунные сутки - лучший период для бизнесменов и семейных людей.