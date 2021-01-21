Легальные поставки вакцины от коронавирусной болезни появится на коммерческом рынке в Украине к лету этого года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном в четверг, 21 января.

"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", - сказал глава Минздрава.

Также он добавил, что "национальный план вакцинации от Covid-19 предусматривает, что все граждане Украины будут вакцинированы за государственный счет".

"Этот план состоит из пяти этапов. Начнем с медицинских работников, пожилых людей и тех, кто находится в группе риска. С каждым этапом вакцинации охват людей будет расти. На пятом этапе мы вакцинируем людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастному, ни по профессиональному показателям и не имеют сопутствующих заболеваний. Если человек понимает, что попадает в пятую группу, то есть будет вакцинирован в конце 2021 или в начале 2022 года, но хочет вакцинироваться раньше, он сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке", - сказал Степанов.

Напомним, в интервью "Стране" министр здравоохранения заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной болезни "Спутник V", даже если ее одобрит Всемирная организация здравоохранения.

Полную версию нашей беседы с Максимом Степановым вы можете прочитать в нашем материале.