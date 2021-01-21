В Венгрии регулятор выдал временное шестимесячное разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает Politico.

"Мы дали разрешение на использование (вакцины) на территории Венгрии", - сказал Матяш Сентивани, генеральный директор Венгерского национального института фармации и питания (OGYÉI).

Венгрия может стать первой страной-членом Евросоюза, которая применит российскую вакцину. Разрешение было выдано на шесть месяцев и может быть продлено один раз еще на шесть месяцев.

Теперь регулятор ожидает ответа от Национального центра общественного здравоохранения (NNK), который в течение нескольких недель обнародует свой вывод относительно вакцины.

Кроме того, поскольку Венгрия входит в Евросоюз, разрешение на использование лекарства также должен предоставить европейский регулятор — Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Напомним, Россия подала заявку на регистрацию "Спутника V" в ЕС.

Также мы писали о том, что Парагвай и Венесуэла одобрили вакцинацию российским "Спутником V".