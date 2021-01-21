Народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обратился к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову. Он сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям, на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Виктор Медведчук подтвердил информацию, что к нему обратились с официальным письмом полномочные представители ОРДО Никонорова и ОРЛО Дейнего, в котором сообщили, что приняли решение передать через него на подконтрольную Украине территорию граждан, находящихся в местах лишения свободы.

В письме Медведчуку предлагается вывести на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Майорск" граждан Украины: Довгаль Светлану Анатольевну, Стаценко Наталью Александровну, Котенко Екатерину Николаевну и Савченко Наталью Яковлевну. Осуществить это можно начиная с 20 января 2021 года.

Медведчук отметил, что согласно статьям 1, 17 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" действующим законодательством ему как народному депутату Украины гарантировано право на протяжении всего срока полномочий парламента реализовать представительские функции украинского народа, а также действовать в защиту законных интересов украинских граждан.

"Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украине территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения Минских договоренностей и установления мира в Украине", – заявил парламентарий.

В распоряжении "Страны" оказалась подробная информация о тех людях, которых готовы передать через Медведчука представители "ЛДНР". Стоит отметить, что все они обвинялись в "республиках" по тяжким статьям ("госизмена", "шпионаж"), а двое из них уже получили большие сроки - 12 и 14 лет.

Ранее мы писали, что "ДНР" и "ЛНР" в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука.

Также рассказывали, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук осудил заявления властей неподконтрольных частей Донбасса о том, что они освободят украинцев при посредничестве Медведчука.

Также с резким негативным заявлением выступил и МИД Украины.