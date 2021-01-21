В Украине Минздрав предлагает пациентам, которые сдают тест на коронавирус, указать пол, выбрав из трех вариантов: мужской, женский и неизвестный.

Бланк направления на тестирование, утвержденный и введенный в обращение ведомством, опубликовали "Украинские новости".

Бланк направления на лабораторное тестирование на Covid-19 утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины от 28.03.2020 №722 "Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (Covid-19).

Напомним, в Украине изменился алгоритм бесплатного тестирования на коронавирус. Теперь тесты пациентам будут делать на первичке. При этом анализы будут брать у людей с признаками острой респираторной вирусной инфекции.

Также мы писали о том, что 90% ПЦР-тестов на коронавирус в Украине имеет российское происхождение.