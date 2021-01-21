В патрульной полиции Украины, "в связи с большим количеством запросов и повышенным вниманием" к инциденту с задержанием замминистра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Виталия Немилостивого за пьяную езду, рассказали подробности происшествия.

Соответствующий пост был обнародован на странице патрульных в Facebook.

"Недавно поздно ночью, на улице Жилянской, экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Полицейские предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако тот отказался. В свою очередь мужчина заявил, что он является заместителем министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, после чего предъявил соответствующее удостоверение вместе с документами для управления автомобилем. Во время разбирательств касательно инцидента нарушитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного авто ключи от своей машины и заявил, что уходит с места происшествия.

"Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Зато начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду. На что патрульные, согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции", применили к гражданину наручники. На водителя инспекторы составили админматериалы: протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением", а также протокол об админзадержании. Сейчас админматериалы направлены в суд, который примет решение по этому делу", - добавили в пресс-службе правоохраниетелей.

"Фразы "я заместитель министра", "а вы знаете, кто мой дядя", "поговорите по телефону" и подобное никак не действует на патрульную полицию. Существует буква Закона - существует ответственность за нарушение", - резюмировали представители полиции.

Имя нарушителя правоохранители не называют, однако пост заместителя министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины до недавнего времени занимал Виталий Немилостивый. Сам инцидент произошел 30 декабря прошлого года. В четверг, 21 января, чиновник был отправлен в отставку в ходе внеочередного заседания правительства. Это решение поддержал сам вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Напомним, президент Владимир Зеленский летом минувшего года предложил кандидатуру бывшего нардепа от "Батькивщины" Немилостивого на пост вице-премьер-министра по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике.