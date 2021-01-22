Сегодня в Украине отмечают 102-ю годовщину Дня Соборности. В этом году дату, символизирующую объединение украинских земель, отметят онлайн-конкурсами, молебнами и возложением цветов.

День Соборности не является официальным выходным, хоть отмечается на уровне государства.

Как отметят День Соборности-2021

Обычно в этот день создают живую цепь единения. В Киеве люди с украинскими флагами выстраиваются вдоль моста Патона, символично соединяя два берега столицы. В этом году традицию придется пропустить из-за локдауна. Вместо этого организаторы планируют создать виртуальную цепь.

Для этого на аватарки в Facebook предлагается поставить специальную тематическую рамку и принять участие в онлайн-трансляции конкурса "Объедини берега Днепра Живой цепью Соборности".

Конкурс будет проводиться в таких номинациях: самый креативный рисунок на лице, лучшее видео-поздравление ко Дню Соборности, фото семейной живой цепи Соборности.

В Днепре праздник отметят раздачей тысячи экземпляров "Акта злуки" и флажков в восьми районах города.

В Одессе на время торжественных мероприятий ограничат движение транспорта по ул. Маразлиевской и Сабанскому переулку. В 10:00 состоится возложения цветов к памятнику Великому Кобзарю в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Шевченко. В храмах города будут отслужены молебны за единство Украины.

Запорожцы отметят День Соборности на Площади Героев, где пройдет флешмоб с соблюдением всех карантинных ограничений. Организаторы говорят, что из присутствующих выстроят число "102" и сделают совместное фото и видео события. Еще одно торжественное мероприятие пройдет на Хортице в 10:00 возле памятника "Борцам за волю Украины", где участники почтят всех, кто боролся за независимость и соборность Украины.

Накануне праздника украинские активисты из Латвии, Литвы, Эстонии, России, Португалии и США выпустили праздничное видео. Для него каждый самостоятельно подбирал слова, среди которых, были стихи Лины Костенко, Алексея Кобца, Валерии Крапивной, строки стрелецких песен.

История Дня Соборности

Акт объединения УНР и ЗУНР провозгласили в Киеве на Софийской площади в 1919 году. В универсале говорилось о соединении оторванных частей единой страны - ЗУНР (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) с Надднепрянской Большой Украиной.

После этого состоялся молебен и парад украинских войск. А уже на следующий день Трудовой конгресс Украины практически единогласно ратифицировал документ.

Впервые День Соборности после этого отпраздновали только спустя 20 лет, в Хусте, который на тот момент был столицей Карпатской Украины и входил в чехословацкую автономию. 22 января 1939 года около 30 000 человек приняли участие в манифестации.

Долгое время Акт Злуки носил лишь декларативный характер, поскольку объединения украинских территорий на практике не произошло.

Как сообщала "Страна", год назад в честь Дня Соборности возле Рады впервые подняли флаг Украины, а президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.