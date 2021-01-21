Сенат США после инаугурации Джо Байдена утвердил на посту первого кандидата, предложенного новым президентом. Это Аврил Хейнс, которая станет первой женщиной на посту директора Национальной разведки.

Об этом сообщает The Guardian.

Теперь Хейнс должна принять присягу. Ранее она заявляла, что одним из приоритетов ее работы на новом посту станет реагирование на киберугрозы со стороны Российской Федерации.

Аврил Хейнс ранее занимала должность заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) с 2013 по 2015 год. Она также была помощником президента и главным заместителем советника по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы.

Напомним, мы писали о том, чем займется администрация Байдена в ближайшие десять дней.

Также "Страна" сообщала, что Байден уже подписал первые указы на посту президента США.