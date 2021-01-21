Правительство в четверг, 21 января, уволило Виталия Немилостивого (заместитель министра промышленности Олега Уруского - Ред.), который угодил в скандал с полицией.

Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра. Должность в Кабинете Министров Украины - это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной", - написал он.

Напомним, Виталий Немилостивый 30 декабря 2020 года угодил в скандал с патрульной полицией. Патруль остановил его машину, так как заподозрил в пьяном управлении авто. Сам Немилостивый отказался оформлять протокол на месте, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с полицейскими.

Также мы писали о том, что вице-премьер Уруский поддержал увольнение своего зама Немилостивого после скандала с пьяной ездой.