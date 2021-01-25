Началась новая неделя, которая завершит первый месяц 2021 года. "Страна" публикует гороскоп с 25 по 31 января для всех знаков Зодиака. Дополнительно - астрологический прогноз здоровья.

Овен (21.03 - 20.04)

Эта неделя может быстро пролететь. Вас увлечет что-то новое. Но не стоит забывать и о своих ежедневных обязанностях. Чтобы наполниться энергией, делайте по утрам физические упражнения - зарядку.

Телец (21.04 - 20.05)

Вам предстоит решать проблемы, причем, все больше окружающих. В какой-то момент этот процесс может затянуть, вы начнете забывать даже о своих делах. Контролируйте этот момент.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Харизма и уверенность в себе помогут вам добиться желаемых результатов в больших делах. Вскоре вам придется работать еще интенсивнее, но это будет дарить чувство удовлетворения.

Рак (22.06 - 22.07)

Вам следует контролировать вредные привычки, которые могут иметь пагубное влияние на здоровье. Самое время отказывать от них, а Звезды будут помощниками в таком начинании.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам предстоит добиваться справедливости. Не исключено, что вы ввяжитесь в так называемые разборки, будете искать правду. Но поскольку она на вашей стороне, у вас все получится.

Дева (24.08 - 23.09)

Первая половина недели пройдет спокойно. С четверга могут начаться сложности, которые принесет полная Луна. Чтобы избежать их, минимизируйте активность и не ввязывайтесь в сомнительные дела.

Весы (24.09 - 23.10)

Представителей этого знака Зодиака ожидает насыщенная неделя. Удастся решать глобальные вопросы, которые вас отягощали, и получить за них вознаграждение от своих близких.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сила воли - то, о чем вам нужно помнить всю эту неделю. Не поддавайтесь мимолетной слабости: о совершенном поступке вам придется долго жалеть - будет стыдно перед самим собой.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Внезапно вы можете начать испытывать чувство тревожности, которое будет мешать жизнедеятельности. Бороться с геомагнитными колебаниями вы сможете путем расслабления - попробуйте медитацию.

Козерог (22.12 - 20.01)

Вас ожидают приятные добрые разговоры с людьми, с которыми давно не поддерживали отношения. Ваши знакомые хорошие и смогут стать надеждой опорой и сейчас - подумайте об этом.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе вас ожидают переговоры, которых вы не ждали. Время для рывка наступило. Делать его сейчас и подождать - это полностью ваше решение и ответственность.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На этой неделе предстоит потратить деньги. Продумайте свои покупки заранее и не забудьте сделать приятный сюрприз своему самому близкому человеку, даже если нет повода.