После инаугурации и вступления в должность новый американский лидер Джо Байден обустроил под себя Овальный кабинет в Белом доме. Он уже сменил портреты, скульптуры, а также ковер и шторы.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Президент США поставил портрет Бенджамина Франклина от художника Джозефа Дюплесси вместо Эндрю Джексона, который стоял слева от кресла у рабочего стола.

Байден также разместил коллекцию картин Белого дома "Авеню под дождем" справа от места возле рабочего стола. Кроме того, у камина стоят бюсты Мартина Лютера Кинга-младшего и Роберта Кеннеди, а также Элеоноры Рузвельт и всадника на коне Чирикахуа Апача.

"Когда Байден вступил в должность, на его рабочем столе были замечены два набора предметов, которые однозначно отражали смену власти: набор чашек и блюдец, а также коробка ручек для подписания указов", - говорится в сообщении.

По информации телеканала, бывший президент США Дональд Трамп обычно пил колу без сахара и подписывал указы черными маркерами.

"Байден выбрал минимум два предмета эпохи Клинтона на замену выбора Трампа - синий ковер Овального кабинета с цветочным убранством и темные золотые шторы", - добавили журналисты.

Также новый глава Белого дома поставил на стол фотографии своей семьи.

Напомним, в день инаугурации Байдена завершивший свой президентский срок Дональд Трамп перед уходом из Белого дома оставил записку своему преемнику на Овальном столе.

Позже Джо Байден прокомментировал содержание записки и назвал его "очень великодушным", при этом не рассказал, что же там было написано.