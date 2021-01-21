Новые шторы и портреты. Байден уже обустроил под себя Овальный кабинет в Белом доме
После инаугурации и вступления в должность новый американский лидер Джо Байден обустроил под себя Овальный кабинет в Белом доме. Он уже сменил портреты, скульптуры, а также ковер и шторы.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Президент США поставил портрет Бенджамина Франклина от художника Джозефа Дюплесси вместо Эндрю Джексона, который стоял слева от кресла у рабочего стола.
Байден также разместил коллекцию картин Белого дома "Авеню под дождем" справа от места возле рабочего стола. Кроме того, у камина стоят бюсты Мартина Лютера Кинга-младшего и Роберта Кеннеди, а также Элеоноры Рузвельт и всадника на коне Чирикахуа Апача.
"Когда Байден вступил в должность, на его рабочем столе были замечены два набора предметов, которые однозначно отражали смену власти: набор чашек и блюдец, а также коробка ручек для подписания указов", - говорится в сообщении.
По информации телеканала, бывший президент США Дональд Трамп обычно пил колу без сахара и подписывал указы черными маркерами.
"Байден выбрал минимум два предмета эпохи Клинтона на замену выбора Трампа - синий ковер Овального кабинета с цветочным убранством и темные золотые шторы", - добавили журналисты.
Также новый глава Белого дома поставил на стол фотографии своей семьи.
Напомним, в день инаугурации Байдена завершивший свой президентский срок Дональд Трамп перед уходом из Белого дома оставил записку своему преемнику на Овальном столе.
Позже Джо Байден прокомментировал содержание записки и назвал его "очень великодушным", при этом не рассказал, что же там было написано.