После инаугурации президента США Джо Байдена украинская сторона работает над реализацией приглашения Джо Байдена посетить Киев, а также над возможным визитом украинского главы государства Владимира Зеленского в США.

Об этом со ссылкой на посла Украины в США Владимира Ельченко сообщает "Укринформ".

"Это (приглашение Байдена в Киев - Ред.) будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией", - сказал Ельченко.

Однако, по его словам, сначала должен состояться телефонный контакт президентов.

"Над этим мы сейчас работаем, я думаю, что это будет достаточно быстро", - уточнил он.

По мнению Ельченко, для дипломатических контактов и развития дальнейших двусторонних отношений важно наладить личные связи.

"Понятно, что визит для этого - лучшая возможность, и не надо забывать о возможном приезде президента Зеленского сюда (в США - Ред.)", - сказал дипломат.

По словам Ельченко, новая американская администрация, учитывая осведомленность в украинском вопросе многих политиков, в том числе лично Байдена, сосредоточится на конкретных вопросах.

"Это, в первую очередь, борьба с коррупцией, поскольку пора от слов переходить к делу. И во вторую - это реформа судебной системы", - сказал Ельченко.

Напомним, Зеленский и Ермак посмотрели инаугурацию Байдена на Банковой вместе с и.о. посла США Кристиной Квин.

Также мы писали о том, что Зеленский в Twitter пригласил Байдена в хорошо известный Киев.