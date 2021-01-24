Сегодня растущая Луна в знаке Близнецов. День неблагоприятен для любовных и деловых отношений, повышена вероятность разногласий и конфликтов. Читайте об этом подробнее в астрологическом прогнозе на 24 января.

Овны получат сегодня очередной урок, когда судьба их неожиданно сведет со старыми знакомыми. Все события сегодняшнего дня неслучайны. Постарайтесь исправить некоторые прежние ошибки, чтобы начать новый этап своей жизни.

Львы, которые находятся в отношениях, должны быть осторожными с проявлением недоверия по отношению к своему партнеру: ревностью, завистью, подозрениями, сомнениями и вспыльчивостью. Ваша нездоровая реакция может принести новые проблемы в личную жизнь.

Козероги постепенно расширяют круг знакомств. Возможно, вас ждет общение посредством интернета или разговор с известным человеком. Воспринимайте новых людей как полезные связи, не думайте об ответственности и встречной благодарности. Сегодня любое проявление скованности будет иметь неприятные для вас последствия.

Представителям всех остальных знаков Зодиака звезды рекомендуют посвятить день благотворительности и помощи другим людям. Хорошо сегодня делать подарки или раздавать милостыню.

В отдельном материале - читай лунный календарь удачи: как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались.

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