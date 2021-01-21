В Украине, где было выявлено 5 583 новых зараженных коронавирусом за сутки, всего зафиксирован уже 1 177 621 случай Covid-19.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 21 января:

Киев - 595 случаев;

Винницкая область - 186 случаев;

Волынская область - 154 случая;

Днепропетровская область - 295 случаев;

Донецкая область - 280 случаев;

Житомирская область - 184 случая;

Закарпатская область - 127 случаев;

Запорожская область - 358 случаев;

Ивано-Франковская область - 177 случаев;

Киевская область - 235 случаев;

Кировоградская область - 41 случай;

Луганская область - 124 случая;

Львовская область - 337 случаев;

Николаевская область - 170 случаев;

Одесская область - 223 случая;

Полтавская область - 244 случая;

Ровенская область - 251 случай;

Сумская область - 261 случай;

Тернопольская область - 150 случаев;

Харьковская область - 302 случая;

Херсонская область - 101 случай;

Хмельницкая область - 202 случая;

Черкасская область - 162 случая;

Черновицкая область - 209 случаев;

Черниговская область - 215 случаев.

Напомним, коронавирус забрал жизнь 2,65% всех умерших в 2020 году украинцев.

Также мы писали о том, что больше половины украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно.