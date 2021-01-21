В Украине растет число новых случаев коронавируса. Фото: "Страна"

В Украине, где было выявлено 5 583 новых зараженных коронавирусом за сутки, всего зафиксирован уже 1 177 621 случай Covid-19.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо". 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 21 января:

Киев - 595 случаев;

Винницкая область - 186 случаев;

Волынская область - 154 случая;

Днепропетровская область - 295 случаев;

Донецкая область - 280 случаев;

Житомирская область - 184 случая;

Закарпатская область - 127 случаев;

Запорожская область - 358 случаев;

Ивано-Франковская область - 177 случаев;

Киевская область - 235 случаев;

Кировоградская область - 41 случай;

Луганская область - 124 случая;

Львовская область - 337 случаев;

Николаевская область - 170 случаев;

Одесская область - 223 случая;

Полтавская область - 244 случая;

Ровенская область - 251 случай;

Сумская область - 261 случай;

Тернопольская область - 150 случаев;

Харьковская область - 302 случая;

Херсонская область - 101 случай;

Хмельницкая область - 202 случая;

Черкасская область - 162 случая;

Черновицкая область - 209 случаев;

Черниговская область - 215 случаев.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 21 января. Коронавирус инфо

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 21 января. Коронавирус инфо

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 21 января. Коронавирус инфо

Напомним, коронавирус забрал жизнь 2,65% всех умерших в 2020 году украинцев.

Также мы писали о том, что больше половины украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно.

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