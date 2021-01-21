В Киеве за сутки выявили более 500 случаев Covid-19, в Кировоградской области - 41. Статистика по регионам
В Украине, где было выявлено 5 583 новых зараженных коронавирусом за сутки, всего зафиксирован уже 1 177 621 случай Covid-19.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 21 января:
Киев - 595 случаев;
Винницкая область - 186 случаев;
Волынская область - 154 случая;
Днепропетровская область - 295 случаев;
Донецкая область - 280 случаев;
Житомирская область - 184 случая;
Закарпатская область - 127 случаев;
Запорожская область - 358 случаев;
Ивано-Франковская область - 177 случаев;
Киевская область - 235 случаев;
Кировоградская область - 41 случай;
Луганская область - 124 случая;
Львовская область - 337 случаев;
Николаевская область - 170 случаев;
Одесская область - 223 случая;
Полтавская область - 244 случая;
Ровенская область - 251 случай;
Сумская область - 261 случай;
Тернопольская область - 150 случаев;
Харьковская область - 302 случая;
Херсонская область - 101 случай;
Хмельницкая область - 202 случая;
Черкасская область - 162 случая;
Черновицкая область - 209 случаев;
Черниговская область - 215 случаев.
Напомним, коронавирус забрал жизнь 2,65% всех умерших в 2020 году украинцев.
Также мы писали о том, что больше половины украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно.