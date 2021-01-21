Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует отменять летнюю Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил член МОКа Ричард Паунд, как передает РИА "Новости" в своем Telegram-канале.

По словам Паунда, соревнования из-за пандемии могут пройти без зарубежных туристов и зрителей.

Напомним, олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии Сovid-19 соревнования были перенесены на текущий год.

Ранее "Страна" сообщала, что Япония и МОК согласовали даты Олимпиады-2020, которая пройдет в 2021 году.

Также мы рассказывали, что соревнования пройдут не позднее лета 2021-го и сохранят свое название - Олимпийские игры 2020 года.