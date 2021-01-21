Администрация Twitter заблокировала аккаунт китайского посольства в США из-за оскорбительного поста о мусульманах Синьцзян-Уйгурского автономного района (уйгурах - Ред.). Пока публикация не будет удалена, посольство не сможет пользоваться этой социальной сетью.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, китайские власти принудительно отправляют мусульман СУАР работать на тяжелых производствах под предлогом того, что ислам - это чужеродная религия.

"Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики в отношении бесчеловечности", - сказал представитель Twitter.

В соответствии с правилами соцсети, китайское посольство не сможет делать публикации до тех пор, пока само не удалит данное сообщение. Оно по-прежнему находится в аккаунте данного посольства, однако недоступно для прочтения.

Речь идет о посте, которое посольство опубликовало 7 января 2021 года. В нем было написано, что политика Пекина помогла уйгурским женщинам перестать быть "машинами для производства детей".

Напомним, ранее Twitter навсегда заблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Между тем, у нового главы Белого дома Джо Байдена появился официальный президентский аккаунт в этой соцсети.