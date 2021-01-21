После инаугурации нового главы Белого дома Джо Байдена его администрация представила свой план дополнительных действий в течение первых десяти дней пребывания у власти. Таким образом к концу января американский лидер намерен подписать еще ряд исполнительных указов и распоряжений, касающихся широкого круга вопросов - от коронавируса до регуляторной политики.

Черновой вариант данного документа обнародовал телеканал CNN.

Многие из будущих мер, которые предпримет Байден, будут направлены на отмену политики его предшественника на посту президента Дональда Трампа.

Начиная с четверга, 21 января, и так каждый день до конца текущего месяца, за исключением выходных (23-24 января), внимание президента будет сосредоточено вокруг определенной темы с набором соответствующих действий и директив.

Ближайшие десять дней Байден займется решением таких вопросов:

- 21 января: Covid-19;

- 22 января: Экономические проблемы;

- 23-24 января: Выходные;

- 25 января: "Buy America" (национальное законодательство о закупках, которое требует, чтобы федеральные агентства закупали отечественные материалы и продукты - Ред.)

- 26 января: Финансы и капитал;

- 27 января: Климат;

- 28 января: Здравоохранение;

- 29 января: Иммиграция;

- 30-31 января: Выходные;

Февраль: Восстановление места Америки в мире.

21 января Байден займется вопросами пандемии коронавируса. Планируется издание шести президентских указов и одной директивы. Исполнительные указы включают такие пункты, как обзор поставок вакцины, дополнительный сбор данных и прозрачность, а также поддержку дополнительных исследований и поставок для лечения Covid-19.

22 января, в день "Экономической помощи", президент займется двумя распоряжениями. Одно из них касается действий агентства в отношении Medicaid, грантов Pell, пособий по программе SNAP и страхования от безработицы.

Второе распоряжение восстановит права на ведение коллективных переговоров для федеральных служащих и инициирует действия по отмене указа Трампа, который дал Департаменту по управлению и бюджету и федеральным агентствам свободу действий для реклассификации ключевых ролей.

Напомним, ранее Байден подписал указ о 100 днях повсеместного ношения медицинских масок.

Также новый президент остановил строительство стены на границе США с Мексикой.