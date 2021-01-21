Вчера, 20 января Джо Байден официально стал 46-м президентом США и сразу же после инаугурации подписал несколько указов.

1. Указ о возвращении страны в Парижское соглашение по борьбе с изменениями климата, из которого ранее вышел Трамп. Теперь оно вступит в силу для Вашингтона 19 февраля.

2. Указ об остановке строительства стены на границе с Мексикой, которое инициировал Трамп.

Байден прекратил финансирование строительства заграждений. Он отменил и режим чрезвычайной ситуации на границе, который позволял перенаправлять на эти цели средства из бюджетов разных ведомств, в частности Пентагона.

3. Указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В случае, если бы Байден не предпринял такого шага и не остановил процедуру выхода из ВОЗ, США официально покинули бы организацию 6 июля 2021 года.

4. Указ об отмене введенных Трампом ограничений на въезд в США для граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением и стран Африки.

Ограничения снимаются с Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

5. Указ, которым вводится требование обязательного ношения масок в течение 100 дней и соблюдения социальной дистанции во всех федеральных зданиях на всех федеральных территориях, всеми федеральными служащими и подрядчиками. Всех остальных он лишь призвал это сделать.

Ранее "Стран" сообщала, что Псаки рассказала, какому мировому лидеру президент США Байден позвонит первым.