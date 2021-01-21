Вице-премьер-министр-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский отреагировал на скандальную ситуацию с его заместителем Виталием Немилостивым, которого правительство планирует уже сегодня, 21 января, уволить после скандала с пьяной ездой.

Об этом Олег Уруский написал на своей странице в Facebook.

"Недавно с заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталием Немилостивым произошло ужасное событие, связанное с вопиющим нарушением им правил дорожного движения и неподобающим поведением с представителями Национальной полиции Украины.

Его поступок неприемлем и подрывает авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа. Считаю, что такое безответственное поведение со стороны Виталия Немилостивого делает невозможным дальнейшее его пребывание в должности заместителя министра. Поэтому в ближайшее время мной и правительством будут приняты все необходимые кадровые решения", - написал министр.

Напомним, Виталий Немилостивый 30 декабря 2020 года угодил в скандал с патрульной полицией. Патруль остановил его машину, так как заподозрил в пьяном управлении авто. Сам Немилостивый отказался оформлять протокол на месте, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с полицейскими.