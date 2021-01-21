По состоянию на утро четверга, 21 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 583 человека.

Напомним, что вчера, 20 января, в стране было выявлено 4 383 новых случая заражений.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 177 621 человек. Выздоровел за последние сутки 13 981 пациент (всего с начала пандемии - 914 730 - Ред.).

Госпитализированы за сутки 1 811 человек. Среди новых зараженных 173 ребенка и 229 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (595 человек), Запорожской области (358), Львовской области (337), Харьковской области (302) и Днепропетровской области (295).

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ рассказали, чем отличаются вакцины против коронавируса от других препаратов.

Также мы рассказывали, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, даже если ее рекомендует ВОЗ.