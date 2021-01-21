Вчера, 20 января, практически сразу после своей инаугурации, Джо Байден выполнил одно из своих предвыборных обещаний и отменил указ Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уже заявил, что полностью одобряет и приветствует это решение нового лидера Америки, как передает пресс-служба ООН.

"Я с теплотой приветствую шаги президента Байдена по повторному вступлению в Парижское соглашение об изменении климата и присоединению к растущей коалиции правительств, государств, предприятий и людей, предпринимающих амбициозные действия по противодействию климатическому кризису", - заявил глава ООН.

Парижское соглашение по климату, в которое вернулись США, вступит в силу для Вашингтона 19 февраля, сообщили в ООН.

Ранее "Страна" сообщала, какому мировому лидеру президент США Байден позвонит первым.