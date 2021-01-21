Вчера, 20 января, Джо Байден официально стал 46-м президентом США. Он уже подписал ряд кадровых назначений и отменил несколько указов своего предшественника.

После инаугурации пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на специальном брифинге рассказала о первых телефонных переговорах нового главы США.

Так, уже завтра в пятницу, Джо Байден проведет телефонные переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо, объявила Джен Псаки, как передает CNN.

"Первый звонок, который сделает президент Джо Байден иностранному лидеру, будет в Канаду. Президент поговорит с премьером Трюдо", - заявила Псаки.

В этих переговорах будет обсуждена "важность двусторонних отношений" и также Байден объяснит свое решение заблокировать строительство трубопровода Keystone XL на канадско-американской границе, чем не вполне довольна Оттава.

"Хотя мы приветствуем приверженность президента США борьбе с изменениями климата, но мы разочарованы, хотя и признаем решение президента выполнить свое предвыборное обещание в отношении трубопрода Keystone XL", - заявил Трюдо.

"Также Джо Байден пока не планирует звонить президенту России Владимиру Путину", - отметила пресс-секретарь.

Джен Псаки так же рассказала, что решение Байдена не оглашать содержание записки, которую ему оставил Трамп в Овальном кабинете, не стоит рассматривать как намек на то, что звонок в Кремль уже готовится.