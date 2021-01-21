Сегодня утром, 21 января, Кабмин соберется на внеочередное заседание. Но в повестке дня не газовые проблемы, а кадровый вопрос. Премьер Денис Шмыгаль намерен уволить Виталия Немилостивого (он заместитель министра промышленности Олега Уруского - Ред.), который угодил в скандал с полицией.

Об этом сообщил сам премьер в своем Телеграм-канале.

"В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос - освобождение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", - написал премьер-министр.

Напомним, что Виталий Немилостивый 30 декабря 2020 года отличился тем, что угодил в скандал с патрульной полицией. Патруль остановил его машину, так как заподозрил в пьяном управлении авто. Сам Немилостивый отказался оформлять протокол на месте, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с полицейскими.

Напомним, что президент Зеленский летом минувшего года предложил кандидатуру Немилостивого (он кстати, бывший нардеп от "Батькивщины" - Ред.) на пост вице-премьер-министра по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике.