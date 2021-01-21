Супруга Дональда Трампа Мелания нарушила многолетнюю традицию, не поприветствовав преемника мужа Джо Байдена и его спутницу на ступенях Белого дома. Но она оставила Джилл Байден короткую записку.

Об этом сообщает CNN.

Как передает телеканал, уже бывшая первая леди Мелания Трамп написала для Джилл Байден приветственную записку. Что именно в ней говорится, неизвестно.

Кроме того, Мелания не стала, как заведено в резиденции президента, писать благодарственные письма персоналу Белого дома.

Ранее "Страна" рассказывала, что Дональд Трам оставил послание для Джо Байдена в Овальном кабинете Белого дома. О его содержании не было известно ничего.

После заселения Байдена в Белый дом сообщалось, что он обнаружил записку. Новый американский лидер охарактеризовал ее содержание как "очень великодушное", но не раскрыл подробностей.