Новый американский лидер Джо Байден считает "очень великодушным" содержание записки, оставленной ему на столе в Овальном кабинете Белого дома предшественником на посту президента Дональдом Трампом.

Слова главы государства приводит СNN.

Новый американский лидер, отвечая на вопрос журналистов после подписания ряда первых своих указов рассказал, что думает об этом записке, однако ее содержание пока держит в секрете.

"Президент написал очень великодушное письмо...Но, поскольку эта переписка является частной, я о ней говорить не буду", - сказал глава администрации США.

При этом он заявил, что планирует лично переговорить с Трампом, вероятно, по телефону. "Однако оно (послание - Ред.) было великодушным", - повторил Байден.

Напомним, в среду, 20 января, Джо Байден принял присягу и официально вступил в должность президента США.

"Страна" следила за происходящим в онлайн-трансляции.