Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, требующий ношение масок в течение 100 дней и соблюдение социальной дистанции во всех федеральных зданиях всеми федеральными служащими и подрядчиками. Демократ анонсировал его еще в начале декабря.

О подписании сообщает Телеграм-канал РИА Новости.

В указе объявляется программа по ношению медицинских масок в течение 100 дней для сдерживания распространения коронавируса.

В команде Байдена заявляли со ссылкой на "Центр по контролю и предотвращению заболеваний установил, что маски - это "важнейший инструмент в борьбе с COVID-19, который может сократить масштабы распространения заболевания".

Ранее сообщалось, что Байден также подпишет указ о создании должности координатора по ответу на COVID-19, который будет докладывать напрямую президенту и станет ответственным за координацию всех элементов реагирования на COVID-19 по всей стране.

Как писала "Страна", новый президент уже успел отменить указ Дональда Трампа о выходе США из ВОЗ.

Кроме того, Байден распорядился остановить строительство стены на границе США с Мексикой.