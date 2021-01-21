Американский президент Джо Байден после инаугурации подписал указ об отмене ограничений на въезд в США для граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением и стран Африки. Ранее они были введены администрацией его предшественника на посту главы государства Дональдом Трампом.

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, ограничения снимаются с Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Также документ предусматривает проведение тщательных проверок в отношении путешественников с помощью обмена информацией с иностранными правительствами.

Напомним, ранее Байден подписал указ, останавливающий строительство стены на границе США с Мексикой.

Также он подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату и отменил указ Трампа о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ.