Байден подписал указ об отмене запрета на въезд в США граждан мусульманских стран
Американский президент Джо Байден после инаугурации подписал указ об отмене ограничений на въезд в США для граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением и стран Африки. Ранее они были введены администрацией его предшественника на посту главы государства Дональдом Трампом.
Об этом пишет Reuters.
По данным издания, ограничения снимаются с Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Также документ предусматривает проведение тщательных проверок в отношении путешественников с помощью обмена информацией с иностранными правительствами.
Напомним, ранее Байден подписал указ, останавливающий строительство стены на границе США с Мексикой.
Также он подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату и отменил указ Трампа о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ.