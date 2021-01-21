46-й президент США Джо Байден сразу после своей инаугурации подписал указ, которым отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщают западные издания.

Решение вернуть США в ВОЗ стало одним из первых, принятых новым президентом-демократом с момента вступления в должность.

В случае, если бы Байден не предпринял такого шага и не остановил процедуру выхода из ВОЗ, США официально покинули бы организацию 6 июля 2021 года.

В заявлении команды Байдена, опубликованном еще до инаугурации, говорилось, что США примут участие в проходящей на этой неделе работе исполнительного комитета ВОЗ, причем американскую делегацию возглавит ведущий инфекционист страны доктор Энтони Фаучи.

Кроме этого, в заявлении говорится, что администрация Байдена будет работать с ВОЗ и другими партнерами США с целью реформировать и укрепить ВОЗ и поддержать действия этой организации в сфере здравоохранения.

В администрации президента Трампа неоднократно утверждали, что ВОЗ играет на руку Китая и причастна к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса. В связи с этим в середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку коронавируса.

США в июле уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ, решение должно было вступить в силу 6 июля 2021 года.