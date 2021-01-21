После церемонии инаугурации избранный американский президент Джо Байден остановил строительство стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой.

Соответствующий указ он подписал в четверг, 20 января, пишет РИА "Новости".

В частности, Байден прекратил документом финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Также он отменил режим чрезвычайной ситуации на границе, который позволял администрации его предшественника Дональда Трампа перенаправлять на эти цели средства из бюджетов разных ведомств, в частности Пентагона, когда демократы в конгрессе не согласились выделить из бюджета средства в запрошенном им объеме на эти цели.

Отметим, что Трамп обещал построить от 720 до 800 километров стены, из них по состоянию на 5 января было возведено 727 километров. При этом Байден ранее дал понять, что не будет сносить уже построенное.

Напомним, Байден уже подписал первые три указа на посту президента и готов подписать еще более десятка. Он подпишет ряд указов в поддержку расового разнообразия, возвращение учета неграждан США к переписи населения, отмена ограничений в миграционной политике, в частности, запрета на въезд граждан мусульманских стран и другие.

Также мы писали, что Байден назначил заместителя министра обороны Дэвида Норквиста временным главой Пентагона.