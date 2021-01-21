Избранный президент США Джо Байден в день инаугурации 20 января (21 января по киевскому времени) подписал указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату.

Об этом сообщает Телеграм-канал РИА Новости.

О намерении подписать такой указ демократ заявлял еще в начале ноября, когда в США подсчитывали голоса на президентских выборах.

Парижское соглашение по климату было заключено 195 странами, в том числе США, в 2015 году. Оно вступило в силу в 2016 году - 4 ноября после его ратификации 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов.

Однако в 2017 году президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из договора.

Он посчитал, что взятые страной обязательства стали "драконовским финансовым и экономическим бременем" для американских граждан. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

В связи с этим Трамп обещал защищать экологию в США собственными методами, которые были бы менее обременительными для американской промышленности, нежели участие в Парижском соглашении.

О выходе из Парижского соглашения по климату США уведомили ООН в ноябре 2019 года. Официально процесс выхода завершился через год, 4 ноября 2020 года.

Решение вернуть США в соглашение стало одним из первых принятых Байденом с момента его инаугурации, состоявшейся несколько часов назад.

Этот процесс, как ожидается, займет около месяца. Документ будет представлен в ООН, и через 30 дней США официально вновь станут частью соглашения.