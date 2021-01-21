46-й: Байден дожил до инаугурации

Эпоха Дональда Трампа закончилась. Хотя он сам пообещал, что "так или иначе" вернется, возвращение теперь уже экс-президента на высший политический Олимп маловероятно. Даже если демократы не вставят в законодательство какие-нибудь антитрамповские предохранители, стоит помнить о том, что бывшему хозяину Белого дома через четыре года будет уже 78.

В таком возрасте у Трампа единственная гипотетическая возможность посражаться за потерянный Овальный кабинет сохранится только при трех условиях: ему не объявят формальный импичмент, у республиканцев будет кризис с лидерами и к 2024 году все еще жив будет нынешний президент.

Да, в Вашингтоне тем временем состоялась первая в истории инаугурация, во время которой комментаторы прямо говорили, что новый хозяин Белого дома может и не дотянуть до конца своего президентского срока. Джо Байдену уже сейчас столько, сколько Трампу будет через четыре года, но дело не только в возрасте, а и в том, что здоровье у нового президента гораздо хуже старого.

Когда в СССР в 1985-м генеральным секретарем ЦК КПСС избрали 72-летнего Константина Черненко, по всей стране прогулялся анекдот о том, как новый лидер "не приходя в сознание, приступил к обязанностям". В США сейчас как раз тот случай.

Правда, еще во время Трампа весь мир убедился, что сам президент в системе реальной американской власти значит не так уж и много. И если Байден будет править, "не приходя в сознание", это только упростит управление страной и миром вашингтонскому истэблишменту, который и так всем рулит.

Правда, четырехлетка Трампа не прошла бесследно: мир в этот период внутреннего американского противостояния серьезно изменился, и Вашингтону придется под него подстраиваться. В первую очередь это касается отношений с двумя альтернативными мировыми центрами – Китаем и Евросоюзом. Китай "по-трамповски" объявлен врагом номер один, а Евросоюз тем временем отказался быть младшим партнером Штатов, претендуя на равенство (и заигрывая с Китаем).

Так что 2021-й – это не возвращение в эпоху Барака Обамы, как бы того ни хотелось вашингтонскому истэблишменту. Это будет новая эпоха, и именно для Штатов она обещает стать особенно сложной.

"Спутник V": дорога в Украину закрыта

В истории с приобретением российской вакцины "Спутник V", похоже, поставлена точка. Министр здравоохранения Максим Степанов официально сказал "Стране", что этого не будет. Даже если ВОЗ будет рекомендовать эту вакцину.

В отличие от своего коллеги из МИДа, Степанов сказал об этом без выражения личной точки зрения – просто констатируя преобладающее настроение в нынешней власти (которое вчера еще и отразилось в законопроекте от "слуг народа", где прописан список разрешенных в Украине вакцин – без "Спутника"). Так что Украине остается ждать китайский аналог, который еще даже не зарегистрирован.

Впрочем, как показали опубликованные вчера результаты социсследований от "Рейтинга", большинство населения проблема с вакцинами не волнует: 52% не хотят прививаться даже бесплатно. Причем за последние полгода количество противников вакцинации выросло почти на 10%. Чем это объясняется, сказать сложно, но нельзя исключать, что как раз тем, что из этой темы в Украине сделали политику – а именно от политизации темы коронавируса наши граждане больше всего устали.

Ведь именно политизацией объясняются те манипуляции со статистикой, которые мы постоянно наблюдаем. Вчера статистика снова показала увеличение количества новых больных, но все равно цифры удерживаются в тех рамках, которые позволяют правительству заявить об успешном окончании локдауна.

О том, что коронавирусная статистика служит лишь подтверждением для тезисов, выгодных власти, вчера говорил и Степанов – когда признал, что по-хорошему нужно было вводить локдаун на новогодние праздники, но наше государство себе этого позволить не может, по финансам мы можем себе позволить только жесткий карантин в обычные две недели. И не дольше.

Логика в таком поведении власти, конечно, есть, но манипуляции доверия к ней не добавляют. Уж лучше бы прямо (как весной Александр Лукашенко) сказали, что локдауны нам не по карману.

Конец локдауна: главный вопрос – школы

Если исходить из публикаций СМИ и обсуждений в соцсетях, из всех запретов, которые должны быть отменены в понедельник, наибольшее внимание привлекает возвращение детей в школы. Хотя полная отмена именно этого запрета находится под вопросом: Минобразования до сих пор четко не заявил, что школьники всех классов с 25 января могут вернуться за парты.

Именно из-за этой неясности вчера собственное заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко: он сказал, что ждет решения Кабмина, однако настроение столичной власти – вернуть детей в школы.

С точки зрения пиара это важное заявление.

Ведь если весенний локдаун был испытанием для знаний взрослых (поскольку все сводилось к тому, что школьникам давали задания, которые выполнялись совместно с родителями), то январский оказался просто имитацией обучения.

С одной стороны, это была первая попытка устроить онлайн-обучение, с другой – выяснилось, что страна к такой форме обучения тотально не готова. И по качеству интернета, и по бытовым условиям, и просто из-за невозможности для многих родителей (в отличие от весеннего локдауна) контролировать учебу своих детей.

По большому счету, две недели обучения при локдауне оказались профанацией (как и сам локдаун). И правы были те, кто заявлял, что правильнее было бы просто продлить зимние каникулы.

И если правительство теперь все-таки решит продлит дистанционное обучение, это будет почти такой же резонансной темой для возмущений, как и тарифы.

ОБСЕ: военным путем Донбасс не вернешь

Еще одной резонансной темой вчерашнего дня был комментарий главы ОБСЕ Анн Линде в отношении Донбасса. Заявляя о необходимости "не забывать о Крыме и Донбассе", Линде в то же время высказала уверенность, что о военном способе возврата этих территорий по примеру Карабаха следует забыть.

На самом деле, глава ОБСЕ не сказала ничего нового – просто более четко расставила акценты. Ведь и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский в последние годы говорили исключительно о мирном решении проблемы. Больше того, вчера Кабмин проголосовал за проект Стратегии военной безопасности, в которой ни слова не говорится о возможности освобождения неконтролируемых территорий с помощью оружия, и вообще речь идет только о "сдерживании агрессии".

Однако, несмотря на очевидность сказанного Линде, ее слова все же имели большой резонанс. Просто в Украине политики уже привыкли к двойным стандартам, согласно которым "исключительно мирный путь" вовсе не означает признания в отказе от военного пути, а "приверженность Минским соглашениям" вовсе не означает их выполнения.

Между тем, главное в словах главы ОБСЕ было не в самом призыве отказаться от военного решения, а в причинах, по которым это следует сделать. Линде объяснила: "Силой не установить устойчивый мир". И именно в этом контексте привела пример Нагорного Карабаха, где есть перемирие, но нет мира.

Однако это именно то, чего большинство украинских политиков (включая власть) слышать не хочет.

Зачем "ДНР" повторный "референдум"?

Зеркальным отражением этих настроений украинской власти является ситуация на самих неконтролируемых территориях. Вчера лидер "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "республика" готова к повторному "референдуму" о самоопределении, причем при участии максимального числа международных наблюдателей. Пушилин считает: даже самое честное голосование покажет желание большинства местных жителей присоединиться к России.

Именно это "глава ДНР" имел в виду, когда сказал о "повторном референдуме".

И причина не столько в том, что Россия уж слишком привлекательна, сколько в том, что дончане и луганчане слышат из Киева. Все миллиарды, потраченные на телеканал "Дом" и другие средства пропаганды, в один момент были выброшены на ветер, когда на сайте Министерства оккупированных территорий появился проект закона о переходном периоде. Ведь такие "проекты" можно без сокращений и комментариев переставлять на любой "ДНР-Ньюс", чтобы жители Донбасса сами решили, хотят ли они возвращения в Украину с поражением в правах, насильственной украинизацией, героизацией ОУН-УПА и декоммунизацией.

Очевидно, что в ближайшие годы никакого референдума с международными наблюдателями на Донбассе не будет.

Однако заявления, подобные пушилинскому, подтачивают в мировом информпространстве официальную версию Киева о "российской оккупации" и однажды могут привести к тому, что вопрос о принадлежности территорий таки будет решен с помощью референдума, как это уже не раз бывало за последнее столетие. И тогда Украина окончательно потеряет Донбасс – именно из-за того, что ни разу не попыталась сделать реальные шаги для его возвращения.