В администрации президента США Джо Байдена назначили Дэна Смита и.о. госсекретаря.

Об этом сообщает Sputnik.

Так, согласно пресс-релизу Белого дома, Байден назначил Дэна Смита временно исполнять обязанности госсекретаря до тех пор, пока сенат не утвердит кандидатуру Энтони Блинкена, а также Энди Баукола исполняющим обязанности министра финансов, Монти Уилкинсон исполняющим обязанности главы министерства юстиции, и Дэвида Норквиста в качестве исполняющего обязанности главы министерства обороны.

Даниэль Смит - карьерный дипломат, бывший посол США в Греции. До нынешнего назначения он руководил при госдепе институтом, который занимается подготовкой дипломатов.

Ранее "Страна" сообщала, что Твиттер передал команде Джо Байдена доступ к официальным аккаунтам администрации США.