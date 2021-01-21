В Чернобыльской зоне в начале текущего года пришла настоящая зима, как по всей Украине. С 14-го января температура воздуха начала снижаться и достигла среднесуточного значения -15 градусов.

Об этом сообщила и показала соответствующие фото пресс-служба Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника на своей странице в Facebook.

Там рассказали, что В Чернобыльской зоне в то же время насыпало снега. При этого сейчас даже днем отсутствуют оттепели.

"Лед сковал поверхность реки Припять и всех других водоемов заповедника. По прогнозам синоптиков, в конце этой недели зима отступит. Вернется? Посмотрим", - добавили в пресс-службе заповедника.

Напомним, в четверг в Украине значительно потеплеет. После сильных морозов Украину ждет потепление, в половине регионов температура днем поднимется выше 0. В Сумской, Черниговской, Житомирской и Харьковской областях пройдет небольшой снег, в остальной части страны осадков не ожидается.

Также мы показывали фото заснеженных украинских городов.