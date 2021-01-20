В администрации президента США Джо Байдена назначили Дэвида Норквиста и.о. главы Пентагона.

Об этом сообщает издание Stripes.

Отмечается, что во время пребывания у власти прежнего президента страны Дональда Трампа Норквист был заместителем министра обороны. Теперь же он будет руководить Пентагоном до тех пор, пока сенат не утвердит его преемника.

Норквист с июля 2019 года был гражданским лицом №2 в Пентагоне.

Кроме того он долгое время работал в правительстве по финансам, а ранее работал аналитиком бюджета армии, сотрудником Комитета по ассигнованиям Палаты представителей, а также в Министерстве внутренней безопасности и Пентагоне бывшего президента Джорджа Буша.

В качестве заместителя министра обороны Норквист отвечал за повседневные бизнес-операции Министерства обороны, управлял огромным бюджетом Пентагона и контролировал усилия по реформированию практики закупок и бухгалтерского учета в армии.

Норквист избегал внимания во время администрации Трампа.

Ранее Байден уже подписал серию указов на посту президента США.

Также мы писали о том, что Трамп по традиции оставил записку Байдену на столе в Овальном кабинете Белого дома.