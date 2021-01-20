Специалисты Министерства здравоохранения рассказали, что предупредить инфицирования вирусом папилломы человека, которое вызывает рак шейки матки, можно прививкой.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"ВПЧ - это распространенный вирус, который передается от одного человека другому половым путем. Предупредить инфицирования вирусом папилломы человека можно прививкой. Вакцина против ВПЧ - доказана и эффективная профилактика рака шейки матки", - рассказали в ЦОЗ.

По данным специалистов, вакцина на 90% уменьшает вероятность развития новообразований. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует основной целевой группе населения, а именно девушкам в возрасте 9-14 лет, вакцинироваться против вируса папилломы человека еще до начала половой жизни.

"Ограничения для всех девушек - возраст до 9 лет, для женщин, живущих с ВИЧ, возраст после 26 лет. Вакцинация против ВПЧ не рекомендуется женщинам старше 26 лет, поскольку в этом возрастном диапазоне она дает меньше преимущества. Однако, после консультации с врачом взрослые в возрасте от 27 до 45 лет также могут сделать прививку", - добавили в ЦОЗ.

Специалисты рассказал, каких результатов удалось достичь с помощью прививки против ВПЧ:

Среди девушек-подростков инфицирования ВПЧ уменьшилось на 86%;

Среди молодых женщин количество заражений ВПЧ уменьшилось на 71%;

Среди вакцинированных женщин процент предраковых заболеваний шейки матки, вызванных типами ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки, упал на 40%.

"В Украине прививки против вируса папилломы человека входят в Национальный календарь профилактических прививок как рекомендуется. Прививаться можно за свой счет. Также вакцину для населения могут приобрести органы местной власти", - рассказали в ЦОЗ.

Ранее мы писали, как уберечь себя и дочерей от рака шейки матки.

Также сообщали, что ежегодно от рака умирают до 80 тысяч украинцев.