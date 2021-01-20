В МОЗ посоветовали украинкам делать прививки, чтобы предотвратить рак шейки матки
Специалисты Министерства здравоохранения рассказали, что предупредить инфицирования вирусом папилломы человека, которое вызывает рак шейки матки, можно прививкой.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
"ВПЧ - это распространенный вирус, который передается от одного человека другому половым путем. Предупредить инфицирования вирусом папилломы человека можно прививкой. Вакцина против ВПЧ - доказана и эффективная профилактика рака шейки матки", - рассказали в ЦОЗ.
По данным специалистов, вакцина на 90% уменьшает вероятность развития новообразований. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует основной целевой группе населения, а именно девушкам в возрасте 9-14 лет, вакцинироваться против вируса папилломы человека еще до начала половой жизни.
"Ограничения для всех девушек - возраст до 9 лет, для женщин, живущих с ВИЧ, возраст после 26 лет. Вакцинация против ВПЧ не рекомендуется женщинам старше 26 лет, поскольку в этом возрастном диапазоне она дает меньше преимущества. Однако, после консультации с врачом взрослые в возрасте от 27 до 45 лет также могут сделать прививку", - добавили в ЦОЗ.
Специалисты рассказал, каких результатов удалось достичь с помощью прививки против ВПЧ:
- Среди девушек-подростков инфицирования ВПЧ уменьшилось на 86%;
- Среди молодых женщин количество заражений ВПЧ уменьшилось на 71%;
- Среди вакцинированных женщин процент предраковых заболеваний шейки матки, вызванных типами ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки, упал на 40%.
"В Украине прививки против вируса папилломы человека входят в Национальный календарь профилактических прививок как рекомендуется. Прививаться можно за свой счет. Также вакцину для населения могут приобрести органы местной власти", - рассказали в ЦОЗ.
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