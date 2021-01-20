Уроженка Черниговской области Кристина Макеенко приютила щенка с подбитой лапой. Она нашла его обессиленного возле местной школы и позвала с собой, чтобы накормить. Щенок пошел и остался у нее жить, а потом выяснилось, что это вовсе не собака.

Об этом рассказывает Общественное.

"Бани - такое прозвище супругов Макеенко выбрало для своего "пса". Ранее они не заводили собак, и это был первый пес в семье. Впоследствии оказалось, что это и не собака, а семья приютила волка", - рассказывает женщина. Он пришел домой и остался в ее дворе. Вот так он тогда выглядел: похудевшим и с подбитой лапой.

Осознание того, что это не собака, к хозяевам приходило постепенно. Щенок не лаял, боялся людей, высоко прыгал, а привычный для собак рацион - каша с мясом - ему не подходил. Сначала супруги это объясняли психологической травмой.

Первым замечание, что это, возможно, волчонок, сделал сосед. Макеенко же поверили в это ближе к зиме, когда Бани окреп и стал более пушистым. Перед Новым годом Бани посадили на цепь, чтобы не навредил себе и другим или не убежал. Сейчас он съедает минимум два килограмма сырого мяса в день - курятины или говядины. А любимое развлечение - играть в куче перегноя.

Поняв происхождение Бани, семья проконсультировалась с зоологами. Те предположили, что волчонок в городе появилось не из леса, а был выброшен людьми, которые завели его в качестве домашнего любимца - сейчас такое часто случается. Держать волка на цепи или в клетке, как собаку, не желательно, потому что он, в конце концов убежит, а на свободе или погибнет, или нападет на человека или домашнее животное.

Теперь лучший выход для Бани, который уже не сможет жить на свободе - это реабилитационный центр, где у животного будут условия, приближенные к естественным. В одном из них - "Парке хищников Арден" на Хмельнитчине - черниговского волка согласились принять.

Ранее "Страна" рассказывала, что десятки домашних собак стали жертвами диких волков на Прикарпатье.

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