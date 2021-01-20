Уроженец поселка Марьяновка Волынской области попал на скамью подсудимых из-за конфликта с тещей.

Об этом говорится в приговоре Гороховского районного суда, пишет издание Конкурент.

Инцидент случился 11 ноября, когда между мужчиной и мамой жены возник словесный конфликт, в результате которого обвиняемый сорвался и бросил в свою тещу свеклой.

Он попал "орудием" в плечо, вызвав потерпевшей повреждения в виде кровоподтека левого плеча, ушиба левого плечевого сустава, посттравматической гематомы левого плечевого сустава, посттравматического артрита левого плечевого сустава.

Отмечается, что свою вину мужчина признал полностью и суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1190 гривен.

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