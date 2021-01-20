Скандально известного столичного живодера Алексея Святогора оправдал суд, так как следствие не смогло доказать его причастность в совершении правонарушения по обвиняемой статье.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Шевченковского районного суда столицы на своей странице в Facebook.

По данным суда, Алексей Святогор, которого обвиняли в распространении материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости относительно бездомных собак, был оправдан, так как следствие не смогло доказать его причастность в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 300 Уголовного кодекса.

В заявлении сказано, что в Украине за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность по ст. 299 Уголовного кодекса (УК). Тем не менее в ситуации со Святогором есть некоторые нюансы.

В суде добавили, что на рассмотрении находилось криминальное производство по обвинению в совершении нарушения по ч. 2 ст. 300 УК "Изготовление видеопродукции, пропагандирующая культ насилия и жестокого обращения, с целью ее распространения".

"Обращаем внимание, что Святогору в рамках данного производства не предъявлялось обвинение ни в убийстве животных, ни в жестоком обращении с ними", - разъяснили в суде.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Алексей Святогор действительно принимал участие в теле- и радиопередачах, в которых имели место его высказывания на данные темы. Однако сам он не участвовал в подобном.

"То есть, он непосредственно не фиксировал техническими средствами соответствующие аудио- и видеозаписи, не монтировал их, не записывал какие-либо носители и не распространял их. Это указывает на то, что действия Святогора не подпадают под состав инкриминированного ему криминального производства", - рассказали в суде.

Таким образом в связи с недоказанностью в действиях обвиняемого данного криминального нарушения, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 300 УК, суд оправдал Святогора.

Напомним, Алексей Святогор получил скандальную известность как один из самых активных догхантеров страны, который не скрывал свою деятельность. О его задержании стало известно в июне 2018 года. До этого он находился в розыске. В свое оправдание Святогор утверждал, что любит животных и не раз фотографировался с собаками. Бездомных животных он якобы травил, чтобы они не нападали на людей и не мучались от голодной жизни.

17 августа 2018 полиция завершила досудебное расследование против киевлянина по факту высказываний, пропагандирующих культ насилия и жестокости по отношению к бездомным животным. После этого столичная прокуратура направила дело Алексея Святогора в Шевченковский суд. А во вторник, 19 января, дохгантера оправдали, так как доказательства прокуратуры судья посчитала необоснованными.