На Волыни оштрафовали мужчину за непристойное поведение перед соседями.

Об этом говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда, пишет издание Конкурент.

Так, 17 сентября прошлого года пьяный мужчина в селе Несвич Луцкого района подошел к частному дому и спровоцировал конфликт с супругами, находящегося во дворе.

Далее, как пишет издание, он проявил "исключительный цинизм" - снял штаны и белье, продемонстрировав свой половой орган взрослым и детям, которые наблюдали за ссорой из окна.

Обвиняемый свою вину признал полностью, раскаялся и просил строго не наказывать. Но за публичное умышленное обнажение человек все-таки заплатит 17 000 гривен штрафа.

Ранее "Страна" рассказывала, что полиция поймала в Тернополе эксгибициониста, объяснявшего свое поведение правом на отдых.

Также мы писали о том, что киевскому эксгибиционисту, который обнажился перед 14-летней девочкой, могут дать 5 лет тюрьмы.