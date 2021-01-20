Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины разъяснил, в чем отличие вакцин против Covid-19 от других препаратов. Также пояснил, что гарантирует эффективность и безопасность таких вакцин и что стало беспрецедентным в их производстве.

Об этом пресс-служба ЦОЗ написала на своей странице в Facebook.

Прежде всего, отличие в том, что разработка и утверждение вакцин от коронавируса проходят гораздо быстрее в ответ на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, вызванную вирусом SARS-CoV-2.

"Обычно разработка вакцин продолжается много лет. Сегодня же, с учетом срочных потребностей в вакцинах против COVID-19, методы разработки вакцин меняются благодаря беспрецедентным инвестициям и научному сотрудничеству. Концентрация опыта, финансирования, политическая поддержка, а также новые исследования и технологии позволили разработчикам вакцин работать быстрее", - рассказали специалисты.

По данным ЦОЗ, в частности, вакцину немецко-американской компаний Pfizer/BioNTech удалось так быстро разработать благодаря десятилетним наработкам немецких исследователей. Они ранее работали над препаратом против рака на основе технологии mRNA. Изобретенная еще в 2018 году технология стала основой для вакцины против Covid-19.

Другой тип вакцин - инактивированной вакцины - был разработан на основе предыдущих исследований и прототипах вакцин против инфекционных вирусов SARS.

Что гарантирует эффективность и безопасность вакцин от коронавируса

В ЦОЗ пояснили, что как и для всех остальных, эффективность вакцин против коронавируса проверяется сначала в лаборатории, в том числе на животных.

Затем препараты проходят проверку на добровольцах-людях, которые проходят несколько этапов исследований, которые называются клиническими испытаниями. Это помогает подтвердить, как работают вакцины, и гарантировать, что их польза превышает любые потенциальные побочные действия или риски.

Получив достаточно данных по исследованиям и испытаниям, компании могут начать выпуск вакцины на рынок.

На этот раз некоторые этапы научных исследований и разработок осуществлялись параллельно, но одновременно с соблюдением клинических стандартов и стандартов безопасности.

Что стало беспрецедентным в производстве вакцин от Covid-19

Производство препарата начали до окончания фазы трех клинических испытаний, а независимое научное оценивание началось сразу же.

По данным ЦОЗ, благодаря большому интересу к добровольному участию в клинических испытаниях удалось значительно ускорить процесс. Ведь часто исследователи ждут много месяцев, а иногда даже лет, чтобы привлечь людей к участию в испытаниях.

В условиях пандемии коронавируса разработчики на каждом этапе делились своими результатами, экономя таким образом время на финальной стадии. Это позволило быстро отслеживать эффективность вакцин без ущерба для качества, эффективности и безопасности. Поэтому они соответствуют таким же высоким стандартам, а разрабатываются с соблюдением тех же законодательных требований.

"Вакцины против Covid-19 разрешаются к использованию только в том случае, если научные данные показывают, что польза и преимущества вакцины превышают потенциальные риски вакцины... Иммунизация населения является вопросом не только национальной безопасности, но и безопасности каждого человека лично. Эффективная и безопасная вакцина - лучший способ преодолеть коронавирус и вернуться к привычной жизни", - говорят в Минздраве. -

Напомним, ранее стало известно, когда Украина получит первые вакцины от коронавируса и начнет прививать население.

Между тем, по данным опроса, больше половины украинцев не хотят делать прививку от Covid-19 даже бесплатно.