Президент США Джо Байден сразу после присяги подписал первые три исполнительные распоряжения, еще более десятка указов он намерен утвердить в этот же день.



Об этом сообщает PBS.org.

Байден еще в здании Капитолия поставил свои подписи под прокломацией о вступлении в должность президента, официально утвердил номинации на министерские должности в своем кабинете, а также на должности заместителей министров.

После короткой процедуры с документами Байден посетил военную церемонию, устроенную под Капитолием. Он также планирует принять участие в памятных мероприятиях на Арлингтонском кладбище, где возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Ожидается, что в среду Джо Байден также издаст ряд других указов, которые существенно изменят политику США по реагированию на пандемию, в экономических вопросах, по делам климатического кризиса, расового равенства и иммиграции.

В частности, распоряжение Байдена будет касаться обязательного ношения масок в федеральных учреждениях в течение следующих 100 дней. Кроме того, он намерен остановить процесс выхода США из ВОЗ, который инициировал в прошлом году президент Трамп. Байден также введет должность координатора по вопросам реагирования на COVID-19 и восстановит директорат здравоохранения и биозащиты в Совете нацбезопасности США.

Новый президент США также издаст указ, который будет защищать людей от выселения из домов и изъятие ипотечных кредитов и недвижимости в период следующих месяцев пандемии.

Кроме того, Байден подпишет официальное сообщение в ООН по возвращению США к Парижскому климатическому соглашению. В этом же контексте он прекратит разрешения, выданные при Трампе, по строительству трубопровода Keystone XL и других проектов, которые "не соответствуют национальным интересам США".

Ожидается, что 46-й президент подпишет ряд указов в поддержку расового разнообразия; возвращение учета неграждан США к переписи населения; отмена ограничений в миграционной политике, в частности, запрета на въезд граждан мусульманских стран.

Байден также намерен объявить прекращение строительства дорогостоящей стены на границе с Мексикой, начатого его предшественником.