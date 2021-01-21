Популярная TikTok-блогерша из Киева под ником di.rubens (настоящее имя Таисия Маламан, по другим данным данным - Онацкая) вызвала возмущение националистов, опубликовав ролик, в котором в блиц-опросе о путешествиях из двух пар стран выбирает Россию. Девушку обвинили в том, что она "пропагандирует агрессора", и даже внесли в базу "Миротворца".

Киевлянка записала ставшее знаменитым видео в формате блиц-опроса на площади Независимости.

В ролике ее коллега-блогер называет пары стран (Казахстан и Армения, США и Россия, Украина и Россия, Индонезия и Германия и так далее). Как заявляют хейтеры, он у нее спрашивал какая страна ей больше нравится. В тоже время сама девушка говорит, что смысл вопроса был в другом - какую страну она хотела бы посетить.

Блогерша несколько раз выбирает Россию, а затем - другие страны, которые считает наиболее интересными для путешествий в каждой паре. На паре "Россия или Украина" она смеется, так как является гражданкой Украины, объездила все ее уголки - и поэтому для нее более очевидный вариант - Россия.

Опубликованное 12 января в TikTok видео за сутки успели посмотреть 2,5 миллиона человек.

После чего ее и обвинили в "зраде".

Di.rubens в ответ заявила, что ее цель делать развлекательный контент, а не обижать или, тем более, не оскорблять кого-то, а потому видео было решено удалить. Но еще до того на ролик обратил внимание офицер и пропагандист ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

На своей странице в Фейсбук он вывесил урезанный вариант опроса, в котором оставил только ответы Таисии о России. И написал морализаторский пост.

"Вот тебе и патриотическое воспитание. Слов нет. Я считаю это недопустимым, неправильным, считаю это для украинской девушки, причем блогера, на которую подписано большинство украинских подростков, позорным поступком", - заявил Штефан.

Среди его подписчиков поднялась волна гнева, на девушку посыпался вал оскорблений, обвинений в цинизме и сепаратизме, призывы к расправе и угрозы. Особенно комментаторы негодовали по поводу смеха Таисии при словах "Украина или Россия".

В другом посте Штефан прямо объявил блогерше войну.

"Она решила пойти другим путем, чем принести свои извинения, объяснить ситуацию и свою позицию. Она решила написать жалобу в Министерство обороны, чтобы я принес официальные извинения о ее же видео, где она с улыбкой выбирает Россию прямо на Майдане! Подать на меня в суд за свое же видео, которое она публично выложила в соцсеть ТикТок. Нонсенс. 7 лет войны, скажете вы? Нет. Это досадная реальность настоящего!.. Это удар по Вооруженным силам и ее воинам! Это удар по защитникам! И причем с ярко выраженным русским акцентом и на русском языке. Поэтому призываю всех и прошу общество поддержки в этой борьбе!" - призвал "Штирлиц".

Возмущенная таким заявлением Штирлица Таисия вывесила видео в Инстаграме, в котором пообещала, что подаст на Штефана жалобу в Министерство обороны (в Минообороны уже дали понять, что они поддерживают Штефана) и в суд за фальсификацию и распространение заведомо ложной информации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тася (@di.rubens)

Также блогерша вывесила подробное разъяснение ситуации в YouTube.

В частности, Таисия много внимания уделила Штефану, называющему себя офицером Генштаба ВСУ. Ее позабавило, что этот человек, ненавидящий Россию, в качестве позывного взял себе имя героя советского фильма - Штирлиц.

"Офицер Генштаба, видимо, решил, что воевать в ТикТоке легко и приятно. А главное, безопасно. А на войне все средства хороши - даже фальсификации", - иронично заметила блогерша. Она добавила, что он все силы бросил на ее дискредитацию и борьбу с мнимой "зрадой" - предательством Украины.

Девушка особо обратила внимание, что Штефан во всех посвященных ей постах публикует укороченный вариант блиц-опроса - в котором она называет Россию, чтобы у аудитории возникли искаженное впечатление и агрессия. А такие посты он размещает буквально каждый день.

Впрочем, скандал продолжает набирать обороты и после объяснений девушки.

Сеть магазинов "Алло", продвижением рекламы которой занимается блогерша, разорвала с ней сотрудничество.

"Официально заявляем, что блогер Di.rubens (Таисия М.) никогда не работала в ООО "Алло". Она участвовала в изготовлении контента на официальном канале "Алло" в ТикТок в качестве актрисы на заказ подрядчика, занимающегося работой с блогерами. Мы не разделяем личной позиции блогера Di.rubens! Со своей стороны компания "Алло" отказывается от каких-либо услуг Таисии М.", - заявили в компании.

К травле Таисии подключился и обвиняемый в убийстве человека националист Сергей Стерненко. Он, естественно, занял сторону Штефана и призвал своих сторонников помочь девушке уехать в Россию, назвав ее паскудой.

В довершение всего di.rubens занесли на сайт "Миротворец" с формулировкой "провокатор, антиукраинский пропагандист, сознательная дискредитация Вооруженных сил Украины, сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины".

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