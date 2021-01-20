О том, как работодателю подготовиться к переходу на электронные трудовые книжки, разъяснили в Главном управлении пенсионного фонда в Винницкой области.

Сведения о трудовой деятельности работника подаются через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде скан-копий предусмотренных законодательством документов.

На них обязательно накладывается квалифицированная электронная подпись страхователем или работником.

Если работник делегирует полномочия по оцифровке документов о трудовой деятельности работодателю, то такой работник должен предоставить согласие на обработку персональных данных, которую укладывают в произвольной форме.

Сканированная копия этого согласия является неотъемлемой составляющей сведений, представленных страхователем.

В случае личного представления сведений о трудовой деятельности работником - скан-копия согласия не требуется.

Также отмечается, что перед сканированием трудовых книжек необходимо провести их тщательный аудит.

Ранее "Страна" рассказывала, что в электронных трудовых книжках, помимо информации о трудовом стаже, возможно будут указывать данные о гражданстве, количестве поездок за рубеж и всех родственников.

Кроме того, информацию о трудовом стаже до 2000 года украинцы смогут внести в электронный реестр самостоятельно или через кадровиков (эйчаров) компаний, где они работают или будут работать.