Веб-страницу Белого дома обновили после инаугурации Джо Байдена, чтобы отобразить статус нового американского лидера. Также сайт теперь имеет испаноязычную версию, которую перестали добавлять с 2017 года.

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, веб-страницу Белого дома La Casa Blanca, которую можно найти по адресу whitehouse.gov, прекратили обновлять в 2017 году, когда уже бывший президент США Дональд Трамп вступил в должность.

Предыдущие американские лидеры Барак Обама и Джордж Буш поддерживали испанскую версию сайта Белого дома.

Напомним, 20 января в США к своим обязанностям приступил Джо Байден. Это произошло после церемонии инаугурации, которая сегодня проходит в Вашингтоне. Она продлится 13 часов. Байден уже принес присягу, произнес речь на ступенях Капитолия, после чего вошел в Белый дом и подписал первые указы.

Также мы писали, что Твиттер передал команде Байдена доступ к официальным аккаунтам администрации США.

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