В случае нарушения работодателем законодательства об оплате труда работник имеет право обратиться в суд за защитой своих прав.

Об этом напомнили специалисты Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Так, для взыскания задолженности работник может обратиться в суд в порядке:

- приказного производства (подается заявление с требованием работника о взыскании начисленной, но не выплаченной суммы заработной платы и среднего заработка за время задержки расчета);

- искового производства (подается иск в случае наличия спора о размере задолженности по выплате заработной платы и/или права на ее получение).

В какой суд обращаться?

В суд I инстанции (районные, районные в городах, городские или горрайонные суды) по месту расположения предприятия или по месту регистрации истца.

Работники не ограничены в сроках относительно обращения с требованиями о взыскании полагающейся им заработной платы, а в случае обращения с требованиями о взыскании среднего заработка за время задержки в расчете - ограничены 3-месячным сроком.

Для эффективного исполнения судебного решения о взыскании заработной платы и/или средней заработной платы за время задержки расчета взыскателю необходимо обратиться к государственному (или частному) исполнителю для принудительного исполнения судебного решения.

Что сможет сделать государственный исполнитель для восстановления нарушенного права?

- наложить арест на счета должника, открытые в отделениях банка;

- наложить арест на движимое и недвижимое имущество;

- включить должника в Единый реестр должников;

- в судебном порядке временно ограничить руководителя предприятия в праве выезда за пределы страны.

Такие действия создают для должника неблагоприятные условия, при которых он будет вынужден вернуть средства, присужденные работнику судебным решением.

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